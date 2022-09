Oggi il primo discorso di re Carlo III: solo lui e la sorella Anna hanno visto la regina prima della morte (Di venerdì 9 settembre 2022) Cresce l’attesa per il primo discorso di re Carlo III, dopo la morte a 96 anni di Elisabetta II. Il primo messaggio alla nazione del nuovo sovrano del Regno Unito è previsto alle 18 ora locale (le 19 italiane), dopo l’incontro con la prima ministra britannica Liz Truss. La nuova leader dei conservatori aveva ricevuto l’incarico da Elisabetta II appena tre giorni fa, prima che le condizioni della regina si aggravassero. Al suo capezzale, secondo quanto rivelato dal Daily Mail, erano presenti solamente i figli Carlo e Anna. Il resto della famiglia non è riuscito a raggiungere in tempo il castello di Balmoral, dove la situazione sarebbe precipitata in pochissimo tempo. ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 settembre 2022) Cresce l’attesa per ildi reIII, dopo laa 96 anni di Elisabetta II. Ilmessaggio alla nazione del nuovo sovrano del Regno Unito è prealle 18 ora locale (le 19 italiane), dopo l’incontro con laministra britannica Liz Truss. La nuova leader dei conservatori aveva ricevuto l’incarico da Elisabetta II appena tre giorni fa,che le condizionisi aggravassero. Al suo capezzale, secondo quanto rivelato dal Daily Mail, erano presenti solamente i figli. Il restofamiglia non è riuscito a raggiungere in tempo il castello di Balmoral, dove la situazione sarebbe precipitata in pochissimo tempo. ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha avuto oggi a Palazzo Chigi un incontro con il Primo Ministro della Repubblica Slovacca… - istsupsan : ????La Sindrome fetoalcolica #FASD è la più grave disabilità permanente di origine non genetica ??Astenersi dall'… - fanpage : Oggi Carlo III sarà proclamato Re e terrà il suo primo discorso ufficiale ?? #QueenElizabeth - aLaliselereza : RT @hugmeesposito: buongiorno, oggi primo giorno con Re Carlo, come andiamo? - LoryMice : Oggi è il suo primo giorno di lavoro, a 73 anni. Ci si sente emozionati come quando i bambini finalmente restano a… -