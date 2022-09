Nuovi vaccini, cosa c’è da sapere in 10 domande e risposte (Di venerdì 9 settembre 2022) A dare il via alla nuova campagna contro il Covid è stata la circolare firmata dal dg Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 9 settembre 2022) A dare il via alla nuova campagna contro il Covid è stata la circolare firmata dal dg Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza

RobertoBurioni : Approvati i nuovi vaccini contro COVID-19 da EMA. Il mio commento questa volta sarà molto articolato, per cui lo ri… - ESurfer2 : RT @AnnalisaNocera1: Ma buongiorno! Abbiamo dunque dei vaccini nuovi, mai testati, nessun trial è stato fatto. Come hanno fatto ad avere l'… - ToninoCommis : @DelpapaMax se silvestri (?) tiene a precisare che i nuovi vaccini sono sicuri vuol dire che i precedenti tanto sic… - ilbisa2 : I nuovi vaccini COVID sono stati testati solo sui topi - Carla78501510 : RT @AnnalisaNocera1: Ma buongiorno! Abbiamo dunque dei vaccini nuovi, mai testati, nessun trial è stato fatto. Come hanno fatto ad avere l'… -