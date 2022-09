Nuovi vaccini | 90 mila dosi nella Bergamasca

RobertoBurioni : Approvati i nuovi vaccini contro COVID-19 da EMA. Il mio commento questa volta sarà molto articolato, per cui lo ri… - agenzia_nova : Magrini (Aifa): “Da lunedì prenotazione dei nuovi vaccini duplici” - romatorino : RT @AnnalisaNocera1: Ma buongiorno! Abbiamo dunque dei vaccini nuovi, mai testati, nessun trial è stato fatto. Come hanno fatto ad avere l'… - Antipeppe : @539th qui Giovà le indicazioni su chi potrà fare una dose dei nuovi vaccini apri il twitt e guarda anche la prima… - askanews_ita : Da lunedì disponibili i booster con i nuovi #vaccini contro le #varianti #COVID19 -

... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Covid, lunedì i, chi può già chiederli e chi deve aspettare. Domande e risposte ...Quando partono le nuove vaccinazioni approfondimento Covid,bivalenti: ecco a chi sono raccomandati "Da lunedì può iniziare a livello regionale la prenotazione con i...Da stamani è possibile prenotare le somministrazioni negli hub tramite il portale e il Cup, mentre dal 15 settembre saranno avviate le prenotazioni in farmacia, dove le somministrazioni inizieranno il ...Da stamani è possibile prenotare le somministrazioni negli hub tramite il portale e il Cup, mentre dal 15 settembre saranno avviate le prenotazioni in farmacia, dove le somministrazioni inizieranno il ...