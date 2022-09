(Di venerdì 9 settembre 2022) Iniziano in diocesi le celebrazioni per l’accoglienza deinelle comunità a cui sono stati destinati dal Vescovo Francesco nei mesi scorsi. Le date saranno diverse lungo i mesi di settembre e ottobre. Ilsi è celebrato nella parrocchia delladeldi Bergamo, nella valle di Astino, con l’accoglienza di, che qui giunge dComunità dei Preti del Sacro Cuore dove per 4 anni è stato a servizio delle parrocchie della diocesi, dopo essere stato prima collaboratore pastorale a Seriate. Donunirà il servizio pastorale di parroco ai compiti precedenti,di Segretario Generale della Curia e addetto stampa, che lo ...

GiulioTerzi : Nuovi parroci, il primo ingresso è quello di Monsignor Giulio Dellavite alla Madonna del Bosco - BergamoNews… - radioaldebaran : Nuovi parroci a #Mezzanego e #CasarzaLigure - #ChiesaEReligiosi - - PeriferiamoNews : Miano, ecco due nuovi parroci: ritorna fra Fedele Mattera, arriva don Michele Esposito - La_Prealpina : Nuovi parroci nel Novarese e nel Vco - DiocesiPistoia : Nuovi parroci a Valdibrana e Vignole: Si comunica che in data 24 agosto 2022, il Vescovo Fausto ha nominato Parroco… -

Nella basilica di piazza Sanità sono arrivati in tanti per conoscere il nuovo parroco, scelto lo scorso luglio dall'arcivescovo don Mimmo Battaglia tra i30che amministreranno le ...... domenica 4 settembre: la santa messa delle 18:30 presso la chiesa di Carnello sarà occasione per salutare Don Antonio e dare il benvenuto, segnandone anche l'inizio del ministero, ai... Nuovi parroci, il primo ingresso è quello di Monsignor Giulio Dellavite alla Madonna del Bosco Domani 10 settembre, alle 18.30 nella cattedrale di San Marco a Latina, il vescovo Mariano Crociata ordinerà sei nuovi diaconi permanenti, che si vanno ad aggiungere agli altri ventisette componenti d ...La comunità di Santa Maria Assunta in Mezzanego accoglierà domani, sabato 10 settembre, il suo nuovo parroco, don Mauro Gandolfo. L’appuntamento è fissato alle ore 18 nella chiesa parrocchiale. Don Ga ...