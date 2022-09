Nuovi direttori artistici per il Biografilm Festival (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono Chiara Liberti e Massimo Benvegnù i Nuovi direttori artistici del Biografilm Festival, a cui spetterà il compito di curare la diciannovesima che si svolgerà a Bologna dal 9 al 19 giugno 2023. L’annuncio è stato dato oggi dal direttore generale del Festival, Massimo Mezzetti, durante un evento al Lido di Venezia in occasione della Mostra del Cinema. La decisione è stata presa dallo stesso Mezzetti alla luce dei “risultati lusinghieri del Biografilm Festival – International Celebration of Lives affidato già quest’anno a Benvegnù e Liberti, come coordinatori della programmazione dell’edizione 2022 dopo le dimissioni della direttrice uscente, Leena Pasanen”. Mezzetti ha così motivato la decisione: “il nostro è un classico esempio del ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono Chiara Liberti e Massimo Benvegnù idel, a cui spetterà il compito di curare la diciannovesima che si svolgerà a Bologna dal 9 al 19 giugno 2023. L’annuncio è stato dato oggi dal direttore generale del, Massimo Mezzetti, durante un evento al Lido di Venezia in occasione della Mostra del Cinema. La decisione è stata presa dallo stesso Mezzetti alla luce dei “risultati lusinghieri del– International Celebration of Lives affidato già quest’anno a Benvegnù e Liberti, come coordinatori della programmazione dell’edizione 2022 dopo le dimissioni della direttrice uscente, Leena Pasanen”. Mezzetti ha così motivato la decisione: “il nostro è un classico esempio del ...

