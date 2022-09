Nostradamus ha predetto cosa succederà dopo la morte della Regina: non buone notizie per il nuovo Re Carlo (Di venerdì 9 settembre 2022) cosa succederà dopo la morte della Regina Elisabetta II? Se la notizia ha colto tutto il mondo di sorpresa, sui social comincia a circolare una profezia di Nostradamus riguardo a ciò che avverrà adesso. notizie che non faranno certo piacere al popolo inglese, agli appassionati della Corona e soprattutto al nuovo sovrano, Carlo III. LEGGI ANCHE :– morte Regina Elisabetta, il tweet di Alessandro Gassmann non piace a tutti: cosa ha scritto su Twitter cosa succederà dopo la morte della Regina Elisabetta II? Andiamo con ordine e partiamo dal ... Leggi su funweek (Di venerdì 9 settembre 2022)laElisabetta II? Se la notizia ha colto tutto il mondo di sorpresa, sui social comincia a circolare una profezia diriguardo a ciò che avverrà adesso.che non faranno certo piacere al popolo inglese, agli appassionatiCorona e soprattutto alsovrano,III. LEGGI ANCHE :–Elisabetta, il tweet di Alessandro Gassmann non piace a tutti:ha scritto su TwitterlaElisabetta II? Andiamo con ordine e partiamo dal ...

Comeungattoint1 : Comunque Nostradamus aveva predetto la morte della Regina nel 2023. Poi gli ha fatto gli auguri Salvini e... - manchesenzoscus : ma nostradamus o qualcuno del genere non aveva tipo predetto la morte della regina - sansasbff : comunque nostradamus aveva predetto la morte di un capo di stato - CarlosRodMay : RT @qualsiasi_nomee: Nostradamus aveva predetto per il 2022 la morte di un personaggio importante a livello mondiale, pensavo sarebbe morto… - s13kjin : nostradamus aveva predetto la morte di un grande leader mondiale, non poteva anche prevedere un tour mondiale dei bangtan? -