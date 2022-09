Non ordigni ma batterie:un falso allarme il pacco bomba a Milano (Di venerdì 9 settembre 2022) Non due ordigni incendiari, bensì batterie per bici elettriche. E' quanto è stato accertato dalla Digos di Milano coordinata dal responsabile dell'antiterrorismo Alberto Nobili, nell'indagine a sul ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 settembre 2022) Non dueincendiari, bensìper bici elettriche. E' quanto è stato accertato dalla Digos dicoordinata dal responsabile dell'antiterrorismo Alberto Nobili, nell'indagine a sul ...

Nonzi83 : RT @DildoBaggjns: Mentre la Meloni si manda le lettere minatorie da sola l'estrema destra gioca con gli ordigni eh ma il pericolo estrema s… - DildoBaggjns : Mentre la Meloni si manda le lettere minatorie da sola l'estrema destra gioca con gli ordigni eh ma il pericolo est… - discoradioIT : Non due ordigni incendiari, bensì batterie per bici elettriche. Lo ha accertato la Digos nell'indagine sul pacco so… - News24_it : Non ordigni ma batterie:un falso allarme il pacco bomba a Milano - AnsaLombardia : Non ordigni ma batterie: un falso allarme il pacco bomba a Milano. Emerge da accertamenti. Scritta in arabo, scaric… -