No, la radio dance della Bbc non ha subito rimesso la musica dopo l'annuncio della morte della regina (Di venerdì 9 settembre 2022) Una piccola e divertente fake news che sta circolando in formato meme Sui social è virale l'audio con l'annuncio della morte della regina Elisabetta II su Bbc radio 1 dance, la radio più clubber di tutta l'Inghilterra. E la battuta è che il dj avrebbe rimesso subito la musica appena letta la notizia, come se nulla fosse. Ma è un falso: Leggi su it.mashable (Di venerdì 9 settembre 2022) Una piccola e divertente fake news che sta circolando in formato meme Sui social è virale l'audio con l'Elisabetta II su Bbc, lapiù clubber di tutta l'Inghilterra. E la battuta è che il dj avrebbelaappena letta la notizia, come se nulla fosse. Ma è un falso:

radio_m2o : Viene in mente qualcuno? ?? ??: @Anitta - DigitalkPR : No, Bbc Radio 1 Dance non ha subito rimesso la musica dopo l'annuncio della morte della regina Una piccola e divert… - radio_m2o : #LATOD: @albertinodj intervista gli insospettabili della musica #dance! ???? - rdancestation : Festa Dell’ Uva 2022 a Borgomanero….Radio Dance Station…e i suoi Dj’s … presente!!! Grazie a tutta l’organizzazione… - radiokemonia : Stai ascoltando: Terence Trent D'Arby-Dance Little Sister La musica anni 80 solo su -