Nicola Savino: ecco perché ho lasciato Mediaset per TV8 (Di venerdì 9 settembre 2022) Negli ultimi mesi, abbiamo visto Nicola Savino in una veste molto particolare. Il noto conduttore e speaker radio è stato opinionista per L'isola dei famosi, insieme a Vladimir Luxuria. Il ritorno a Mediaset però non è durato molto ed infatti, proprio adesso, Nicola si prepara a sbarcare su un'altra rete, con un nuovo programma decisamente interessante. Nicola Savino pronto con il suo nuovo programma su TV8 Tra qualche giorno ritroveremo in onda Nicola Savino sul piccolo schermo. Lui sarà il conduttore di un nuovo game show in onda su TV8. Il programma si chiama 100% Italia. Ormai da tempo, proprio sulla rete, stanno andando in onda i primi promo che spiegano di che tipo di trasmissione si tratta. 100% Italia partirà il 12 di settembre, in preserale ...

