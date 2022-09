“Nessuno lo ha aspettato”. Harry, è successo mentre tutta la royal family era al capezzale della regina (Di venerdì 9 settembre 2022) L’annuncio della morte della regina Elisabetta II, sopraggiunta nel castello di Balmoral, in Scozia, è arrivato con un tweet delle ore19.33 di giovedì 8 settembre 2022. “La regina è morta in maniera serena a Balmoral nel pomeriggio”, ha reso noto Buckingham Palace nella nota. Poche ore dopo le prime parole ufficiali sono arrivate dal nuovo Re, Carlo, che salirà al trono con il nome di Carlo III. “La morte della mia amata Madre, Sua Maestà la regina, è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia – si legge in una nota – Piangiamo profondamente la scomparsa di un amato sovrano e di una madre molto amata. So che la sua perdita sarà profondamente sentita in tutto il paese, nei regni e nel Commonwealth e da innumerevoli persone in tutto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) L’annunciomorteElisabetta II, sopraggiunta nel castello di Balmoral, in Scozia, è arrivato con un tweet delle ore19.33 di giovedì 8 settembre 2022. “Laè morta in maniera serena a Balmoral nel pomeriggio”, ha reso noto Buckingham Palace nella nota. Poche ore dopo le prime parole ufficiali sono arrivate dal nuovo Re, Carlo, che salirà al trono con il nome di Carlo III. “La mortemia amata Madre, Sua Maestà la, è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membrimia famiglia – si legge in una nota – Piangiamo profondamente la scomparsa di un amato sovrano e di una madre molto amata. So che la sua perdita sarà profondamente sentita in tutto il paese, nei regni e nel Commonwealth e da innumerevoli persone in tutto ...

