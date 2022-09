Nel suo telefono Federica Pellegrini | la rovinosa scenata con il marito

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 settembre 2022)ha rivelato diversi retroscena sul suo rapporto con Matteo Giunta, che ha sposato a Venezia lo scorso 27 agosto. Intervistata dal Corriere della Sera, la leggenda del nuoto italiano ha dichiarato che con suoè impossibile litigare: “Ogni tanto io innesco perché, fisiologicamente, ho bisogno di litigare: fa bene, ti sfoghi, resetti, ricominci da capo. Ho tirato su delle litigate per delle cavolate incredibili, solo per chiudere in un angolo e vedere una sua reazione”. Laha anche svelato un episodio avvenuto durante una vacanza a Formentera con le amiche: “Matteo non era preoccupato, non era geloso”. E allora la campionessa ha “piantato un casino”, urlando “ma ti frega qualcosa di quello che sto facendo?”. In realtà Giunta voleva solo lasciarla tranquilla con le amiche, ma ...