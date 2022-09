Nel cartone animato “Il Trenino Thomas” arriva Bruno, primo personaggio autistico della serie (Di venerdì 9 settembre 2022) È attento ai dettagli, ama gli orari e la routine, svolge con passione il proprio lavoro e sa esattamente dove portano tutti i binari di Sodor. Ecco Bruno, il carro frenante che farà presto il suo debutto in “Il Trenino Thomas – Grandi Avventure Insieme“, come primo personaggio autistico nell’iconica serie. Sviluppato da Mattel Television, in collaborazione con organizzazioni autorevoli, tra cui l’Autistic Self Advocacy Network (Asan) e Easterseals Southern California, è interpretato da Filippo Manfredi, egli stesso autistico e che, da sempre, aveva il sogno di lavorare come doppiatore. Bruno, il carro frenante autistico Filippo Manfredi, ragazzo autistico, tiene in mano il modellino di ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 9 settembre 2022) È attento ai dettagli, ama gli orari e la routine, svolge con passione il proprio lavoro e sa esattamente dove portano tutti i binari di Sodor. Ecco, il carro frenante che farà presto il suo debutto in “Il– Grandi Avventure Insieme“, comenell’iconica. Sviluppato da Mattel Television, in collaborazione con organizzazioni autorevoli, tra cui l’Autistic Self Advocacy Network (Asan) e Easterseals Southern California, è interpretato da Filippo Manfredi, egli stessoe che, da sempre, aveva il sogno di lavorare come doppiatore., il carro frenanteFilippo Manfredi, ragazzo, tiene in mano il modellino di ...

