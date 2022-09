Napoli travolgente in Champions League

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 9 settembre 2022) . La squadra di Spalletti batte con un storico 4-1 il Liverpool, pluricampione d’Europa. Per le squadre italiane, nella massima competizione continentale, è l’unica vittoria della giornata. Juve ed Inter perdono i confronti con il Psg (2-1) ed il Bayern München (0-2), mentre il Milan recupera lo svantaggio in Austria contro il Salisburgo, pareggiando 1-1. In Europasuper vittoria della Lazio contro il Feyenoord (4-2) e clamorosa sconfitta della Roma in Bulgaria contro il Ludogorets (2-1). In Conferenceinvece altro passo falso per le formazioni italiane, solo un pari all’Artemio Franchi per la Fiorentina di Italiano, contro il modestissimo club estone del RFS Riga (1-1). : 4-1 al Liverpool . Per la formazione partenopea non è una novità aver battuto il Liverpool, è già la terza volta che succede. Ma quella di mercoledì, per la ...