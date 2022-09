Napoli-Spezia, Spalletti in conferenza stampa (LIVE) (Di venerdì 9 settembre 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, presenta in conferenza stampa la gara di campionato contro lo Spezia. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 settembre 2022) Il tecnico del, Luciano, presenta inla gara di campionato contro lo. L'articolo ilsta.

sscnapoli : ??? #NapoliSpezia sarà diretta dall’arbitro Santoro di Messina - sscnapoli : ?? #NapoliSpezia, biglietti in vendita dalle ore 12:00. Ultimi giorni per la campagna abbonamenti - napolista : #NapoliSpezia, #Spalletti in conferenza stampa (LIVE) Le dichiarazioni del tecnico del Napoli alla vigilia del mat… - MGSVfutbol : Sept 10. Napoli vs Spezia Inter Milan vs Torino Sampdoria vs AC Milan Sept 11. Atalanta vs Cremonese Bologna vs… - DiegoRi36248589 : Un inizio di stagione stellare per il EASPORTS FIFA POTM del mese di agosto ?? ? Khvicha #Kvaratskhelia ? La conse… -