Napoli | Simeone | “Qui ci si fa segno della croce quando si parla di Maradona”

"quando si parla di Diego Maradona, a Napoli c'è gente che si fa il segno della croce, come se fosse Dio. È la verità. È impossibile da spiegare, in altri club non vedi cose del genere. Per noi argentini è normale, ma che un popolo così grande, così importante, lo tenga ancora tanto in considerazione è emozionante". Così Giovanni Simeone racconta il suo impatto con il mondo Napoli in un'intervista rilasciata a ESPN Argentina, in cui spiega anche la sua forte emozione nell'aver segnato ad una squadra come il Liverpool in uno stadio intitolato proprio a Maradona.

