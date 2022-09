Napoli | Rita De Crescenzo inaugura il suo negozio vestita da regina | caos e traffico in tilt

lesmisimo : RT @gleescovers: io a volte mi scordo pure che questi esistono e questo se ne va in giro dicendo di essere principe di napoli quando attual… - gleescovers : io a volte mi scordo pure che questi esistono e questo se ne va in giro dicendo di essere principe di napoli quando… - RaffaeleZagari1 : RT @bisbilapolemica: “morta una regina se ne fa subito un’altra” incoronazione della regina rita napoli, 8 settembre 2022 - roadxriver : RT @bisbilapolemica: “morta una regina se ne fa subito un’altra” incoronazione della regina rita napoli, 8 settembre 2022 - nocchi_rita : RT @carminemartino2: Intemperanze hooligans a Napoli. Ieri, a tarda sera, dopo la pesante sconfitta dei reds alcuni teppisti inglesi hanno… -

Voce di Napoli

...CAVALIERE ANTONELLA STANZIONE ALESSANDRO BOVE GIULIANA CASSESE ANGELA SENATORE EMILIA...GAMMELLA FEDERICA ACCONCIAGIOCO MARIA SENATORE ALFONSO PETRILLO FILOMENA SAMMARTINO STEFANO LEPORE...Una icona nella cultura d'oltralpe, prima come parte del duo LesMitsouko poi da solista, provocatoria, avanguardista, musa per stilisti come Jean - Paul Gaultier, Ringer approda a Capri nello ... Rita De Crescenzo, urla e applausi per inaugurare lo Svergognata Shop & & Evento questa sera a San Ciro, con “Da Napoli a Dakar” di Paolo De Vito. “Da Napoli a Dakar” è l’importante progetto artistico del cantante avellinese& Paolo De Vito, che dialoga con l’arte del se ...Per il Napoli esordio con sconfitta quindi e ultimo posto nel girone a pari punti con i Rangers che sono stati battuti con lo stesso risultato dall’Ajax.