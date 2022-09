Napoli, Giuntoli esclusivo: 'I retroscena sull'arrivo di Kvara' (Di venerdì 9 settembre 2022) "La prima volta che ho visto Khvicha in un video eravamo nel cuore del lockdown. Lui avrà avuto diciannove anni, ma già bravo con i piedi. C'era ancora Rino e ci piacque subito, ricordo che chiamammo ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 settembre 2022) "La prima volta che ho visto Khvicha in un video eravamo nel cuore del lockdown. Lui avrà avuto diciannove anni, ma già bravo con i piedi. C'era ancora Rino e ci piacque subito, ricordo che chiamammo ...

GiovaAlbanese : Alcuni parleranno del crollo del #Liverpool, altri dell'impresa del #Napoli di #Spalletti. Bisogna però riconoscere… - sportli26181512 : #Napoli, #Giuntoli esclusivo: 'I retroscena sull'arrivo di Kvara': Il ds del #Napoli racconta: 'Noi più rapidi di J… - Fprime86 : RT @CorSport: La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Europa League: Sarri in volo, Mou a terra ?? Giuntoli: 'Così abbiamo por… - enricofrasca3 : RT @CorSport: La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Europa League: Sarri in volo, Mou a terra ?? Giuntoli: 'Così abbiamo por… - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Europa League: Sarri in volo, Mou a terra ?? Giuntoli: 'Così a… -