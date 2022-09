Napoli | Giuntoli | «Cessioni? Rischio da correre Con Ronaldo mai parlato | volevamo una squadra giovane»

(Di venerdì 9 settembre 2022) Cristiano, diesse del, haai microfoni del Corriere dello Sport Cristiano, diesse del, haai microfoni del Corriere dello Sport riguardo alcune situazioni di mercato. Le sue dichiarazioni:– «Era unda. Il coronavirus aveva messo in ginocchio le finanze,riportare il club in un circuito virtuoso. Per farlo dovevamo arretrare con i salari. Alla fine il divorzio è stato una scelta obbligata». NAVAS – «Guadagna 15 milioni lordi troppi. Andiamo avanti con Meret e diamo fiducia a lui. Siamo contenti sia rimasto e contro il Liverpool ha fatto una grande partita».– «Durante il mercato facciamo finta di chiacchierare ...

GiovaAlbanese : Alcuni parleranno del crollo del #Liverpool, altri dell'impresa del #Napoli di #Spalletti. Bisogna però riconoscere… - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Europa League: Sarri in volo, Mou a terra ?? Giuntoli: 'Così a… - Diego31883 : RT @CorSport: #Napoli, #Giuntoli esclusivo: 'I retroscena sull'arrivo di #Kvara' ?? - AlexAlioscia7 : RT @CorSport: La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Europa League: Sarri in volo, Mou a terra ?? Giuntoli: 'Così abbiamo por… - SportdelSud : ???? Il direttore sportivo del #Napoli, Cristiano #Giuntoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport e s… -

Commenta per primo Cristiano, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport , parlando di Kvaratskhelia. Il ...spiegato come ha battuto la concorrenza per portare l'attaccante al. ...Cristiano Ronaldo, Keylor Navas e non solo: tutta la verità disul mercato delCristiano© LaPresseSull'accostamento al, ha parlato il ds dei partenopei, Cristiano ...Intervistato dal "Corriere dello Sport", Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, conferma di aver battuto la Juventus nella corsa all'acquisto del georgiano Kvaratskhelia, ...Nonostante i rumours di mercato, Cristiano Ronaldo non si è mosso dal Manchester United: il retroscena sul portoghese ...