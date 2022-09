Napoli, giorno di stop dopo la vittoria con il Liverpool? “No” la risposta di Spalletti (Di venerdì 9 settembre 2022) I tifosi del Napoli stanno ancora festeggiando la vittoria contro il Liverpool di Jurgen Klopp 4-1 allo stadio Diego Maradona. Nonostante ciò, bisogna guardare avanti perché domani arriverà lo Spezia e la squadra deve dare il massimo. giorno di stop? No, la replica di Spalletti L’edizione odierna de Il Mattino ha svelato un retroscena molto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 9 settembre 2022) I tifosi delstanno ancora festeggiando lacontro ildi Jurgen Klopp 4-1 allo stadio Diego Maradona. Nonostante ciò, bisogna guardare avanti perché domani arriverà lo Spezia e la squadra deve dare il massimo.di? No, la replica diL’edizione odierna de Il Mattino ha svelato un retroscena molto L'articolo

Link4Universe : L'ultima volta che iniziava un giorno senza la #QueenElizabeth II nel mondo, gli aerei esistevano da solo un paio d… - GiuseppeConteIT : Un affetto incontenibile in una città che ogni giorno lotta per il riscatto con la sua bellezza, la sua forza, il s… - robersperanza : “Rappresentare Napoli sarà un’esperienza meravigliosa”. Così mi ha detto un amico qualche giorno fa. Aveva ragione.… - GregoryFeltrin : RT @maremmimpestata: Nel Regno Unito verrà proclamato lutto fino al 18. La Nazione dice che le squadre non possono giocare fino a quel gior… - 055b50bb06e3452 : RT @Link4Universe: L'ultima volta che iniziava un giorno senza la #QueenElizabeth II nel mondo, gli aerei esistevano da solo un paio di dec… -