Napoli | altro schiaffo alla Fiorentina e ai suoi tifosi

Antoine, il bambino napoletano che ha dovuto girare la maglia azzurra obbligato dai tifosi fiorentini è stato premiato. Il piccolo tifoso Antoine, il bambino che era stato insultato prima di Fiorentina-Napoli, è stato invitato al centro tecnico di Castel Volturno dove ha incontrato il tecnico Spalletti e tutti i calciatori del Napoli. Domenica 28 agosto al Franchi si è disputata Fiorentina-Napoli, finita 0-0, ma dopo la partita sono state rese note delle situazioni spiacevoli, inclusa quella che ha riguardato Antoine, questo tifoso del Napoli che era stato costretto a indossare la maglia della squadra per cui fai il tifo alla rovescia – era la 14 di Mertens. Il papà del bimbo ha parlato di quello che è successo a lui e al figlio, e il racconto non è ...

