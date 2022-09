Mykonos così non l’avete mai vista E farete la felicità degli abitanti dell’isola

Leggi su viagginews

(Di venerdì 9 settembre 2022)è arrivata al punto di non ritorno? I residenti vorrebbero trasformare l’isola in una meta non solo per il divertimento! Se pronunciamo il nomesiamo certi che la prima immagine che vi salta alla memoria è relativa ad una festa, magari in spiaggia, ma comunque divertimento. Del resto l’isola ha da sempre una L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com