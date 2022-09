Muriel verso il recupero | potrebbe esserci domenica contro la Cremonese

Fantacalcio : Atalanta, torna in gruppo Muriel: le ultime verso la Cremonese -

potrebbe andare in panchina, con il giovane Højlund confermato dal primo minuto in attacco vista l'assenza per infortunio di Zapata. Dopo la doppia seduta di giovedì, venerdì l'Atalanta è ...Davanti al trio Malinovsky, Ederson, Lookman, in assenza di Zapata e, ha giocato dall'inizio ... E probabilmente anche quelli di Stroppa di guidare la squadrala prima difficilissima ...Atalanta. Buone notizie da Zingonia: giovedì Muriel si è allenato con i compagni mettendo così alle spalle i problemi al ginocchio sinistro. Crescono le probabilità di una sua convocazione per la sfid ...L’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel ha lavorato a parte anche oggi per il fastidio al ginocchio sinistro Mentre i giocatori che non hanno preso parte alla gara contro il Monza hanno battuto l’ASD S ...