Muore la Regina, ma il documentario è su Diana: bufera sul canale tv (Di venerdì 9 settembre 2022) Nonostante la morte di Elisabetta II, il canale tv Real Time ha deciso di mandare in onda un documentario sulla principessa Diana scatenando la rabbia degli utenti: "Si doveva evitare", "Tempismo perfetto" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 settembre 2022) Nonostante la morte di Elisabetta II, iltv Real Time ha deciso di mandare in onda unsulla principessascatenando la rabbia degli utenti: "Si doveva evitare", "Tempismo perfetto"

e_inveceno_ : @aleebigoni Ho finito tutta la serie mercoledì in tarda serata e giovedì muore la Regina!! Incredibile.... - ggiulav : RT @saarabarbero: muore la regina elisabetta, le scuole non riaprono a napoli - ceciabatta : RT @PL4CEINME: raga se muore la regina elisabetta la mia prof di inglese ne parlerà tutto l'anno no raga - NestiMarta : Muore la regina e secondo in tendenza c'è ' Diana ' Quale miracolo sei ancora dopo 25 anni dalla tua morte? #QueenElizabeth - sottmona : RT @thinlwt: Louis annuncia Walls e scoppia la pandemia poi annuncia Faith In The Future muore la regina lutto nazionale, fossi in lui mi f… -