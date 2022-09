Motorola Edge 30 Ultra ufficiale: il primo con fotocamera da 200MP (Di venerdì 9 settembre 2022) Motorola ha appena reso noto il nuovissimo ed affascinante Edge 30 Ultra, in uscita sul mercato globale, compreso quello europeo. Si tratta di una versione rinominata del Moto X30 Pro, il cui debutto è avvenuto in Cina lo scorso mese di agosto. Questo device rappresenta il primo smartphone al mondo dotato di una fotocamera da ben 200MP. Inoltre, viene venduto con interessanti funzionalità, come: un fantastico display P-OLED da 6,67 pollici con bordi curvi ed un foro posizionato centralmente per la selfie-cam, frequenza di aggiornamento a 144 Hz con ricarica rapida da 125W ed un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Andiamo a vedere insieme altri dettagli tecnici offerti dal nuovo dispositivo del colosso statunitense. Lo schermo del Motorola Edge 30 ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 settembre 2022)ha appena reso noto il nuovissimo ed affascinante30, in uscita sul mercato globale, compreso quello europeo. Si tratta di una versione rinominata del Moto X30 Pro, il cui debutto è avvenuto in Cina lo scorso mese di agosto. Questo device rappresenta ilsmartphone al mondo dotato di unada ben. Inoltre, viene venduto con interessanti funzionalità, come: un fantastico display P-OLED da 6,67 pollici con bordi curvi ed un foro posizionato centralmente per la selfie-cam, frequenza di aggiornamento a 144 Hz con ricarica rapida da 125W ed un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Andiamo a vedere insieme altri dettagli tecnici offerti dal nuovo dispositivo del colosso statunitense. Lo schermo del30 ...

pianetacellular : #Motorola lancia #MotorolaEdge30Ultra, #MotorolaEdge30Fusion e #MotorolaEdge30Neo in Italia. Il modello Ultra propo… - broadbandforum : Motorola Edge 30 Ultra - Edge 30 Fusion - Edge 30 Neo - webnewsit : Motorola annuncia tre nuovi dispositivi: Motorola edge 30 Ultra, Fusion e Neo - ComMagazin : Motorola bringt drei Modelle der Edge-30-Serie - im_Soyeb : RT @KaroulSahil: Motorola Edge 30 Ultra launching on September 13 in India #Motorola #MotorolaEdge30Ultra @motorolaindia -