Morte Regina Elisabetta: rinviata la settima giornata di Premier League (Di venerdì 9 settembre 2022) L' ondata di profonda commozione e cordoglio suscitata dalla Morte della Regina Elisabetta ha investito tutto il Regno Unito al punto che anche il calcio ha deciso di fermarsi. La Premier League ha, infatti, annunciato il rinvio della settimana giornata di campionato. Morte Regina Elisabetta: IL COMUNICATO DELLA Premier League La decisione di rinviare il prossimo turno di campionato è stata comunicata ufficialmente dalla stessa Premier League: "In una riunione questa mattina, i club della Premier League hanno reso omaggio a sua Maestà la Regina Elisabetta II. Per onorare la sua ...

