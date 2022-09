Morte Regina Elisabetta | la Premier League si ferma per un turno

(Di venerdì 9 settembre 2022) L’ ondata di profonda commozione e cordoglio suscitata dalladellaha investito tutto il Regno Unito al punto che anche il calcio ha deciso dirsi. Laha, infatti, annunciato il rinvio della settimana giornata di campionato.: IL COMUNICATO DELLALa decisione di rinviare il prossimodi campionato è stata comunicata ufficialmente dalla stessa: “In una riunione questa mattina, i club dellahanno reso omaggio a sua Maestà laII. Per onorare la sua ...

repubblica : È spuntato un arcobaleno su Buckingham Palace subito dopo l'annuncio della morte della Regina Elisabetta II, la mon… - TgLa7 : #QueenElizabeth8S Spunta un arcobaleno sopra il Castello di Windsor proprio mentre la bandiera dell'Union Jack vie… - lorepregliasco : L'annuncio della BBC sulla morte della regina Elisabetta, seguito da God save the Queen. ???? - moonyremvs : RT @cadodallenuvole: ho vissuto una pandemia e la morte della regina elisabetta prima di una relazione seria - VFrancescott : RT @AndreaBricchi77: Permettetemi un piccolo sfogo. La morte della Regina Elisabetta, per quanto naturale, m’ha molto colpito. Le riconosco… -

LadellaElisabetta II piomba su un Regno Unito stressato da cambiamenti politici repentini, con l'addio di Johnson e l'arrivo di Truss , e da una crisi economica tra le peggiori fra gli ...... alla Cattedrale di St Paul e al Castello di Windsor, e colpi a salve verranno ripetuti uno per ogni anno di vita della, 96. Poiché ladi Elisabetta è avvenuta in Scozia , è stato ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Nipoti della regina Elisabetta: sono 8. I pronipoti sono 12. La Regina deceduta ieri a 96 anni può contare su una discendenza importante ...