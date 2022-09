Morte Elisabetta II | il mondo piange la sovrana britannica

(Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – IlreginaII, morta ieri 96 anni. Fiori e messaggi di condoglianze sono stati lasciati davanti alle sedi diplomatiche britanniche e davanti a luoghi di culto in tutto ilin seguito alla scomparsa della. Lo riporta la Bbc, che pubblica le immagini di gruppi di persone raccolte davanti alle ambasciate britanniche a Washington e Tokio, dei fiori depositati vicino alla fotografia didavanti alla St Andrews Cathedral di Sydney e accanto al monumento dedicato adad Ottawa. AUSTRALIA – “I pensieri degli australiani sono rivolti oggi a popolo del Regno Unito” per “una perdita che sentiamo tutti, perché pochi hanno conosciuto unsenza la reginaII”, ...

08:11 9/09 La nota di Xi Jinping Il presidente cinese Xi Jinping si è unito alla lista dei leader che hanno espresso le proprie condoglianze alla famiglia reale per ladiII. "La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per i britannici ", si legge in una nota diffusa sugli organi di stampa statali. Tra le righe, si ricorda anche che la regina è ...Allora ladella sovrana rappresenta un passaggio molto rischioso e delicato perch c'è la ...una serie di tappe formali che hanno garantito il passaggio della corona dalla reginaal suo ...«Appresa la notizia della morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II del Regno Unito, vorrei esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia reale britannica, al governo britannico e al ...Nel fiume di cordoglio da parte dei leader mondiali per la morte della regina Elisabetta II c’è anche il messaggio di Vladimir Putin, che ha inviato il suo telegramma di condoglianze alla famiglia rea ...