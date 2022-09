Morde il panino | dentro ci trova i vermi | panettiere denunciato

(Di venerdì 9 settembre 2022) Spuntino da incubo per una donna di Torino che, mentre stava per addentare unappena acquistato, si è accorta che sulla crosta dorata era presente un verme cotto. È successo in una panetteria a ridosso del mercato di piazza della Repubblica...

D3AR_P4TI3NC3 : e carino pure quando morde un panino basta devo smetterla -

EuropaToday

Per cogliere appunto quei segni: il piccolo Rosario, ilabbandonato, il Vangelo del giorno, ... La solitudine, allora, tile caviglie tutti i giorni. Comunque, come sempre, devi lasciare l'...Una donna ha fatto causa a McDonald's, in Francia, dopo aver trovato una lucertola morta nel suo, e dopo che la struttura le avrebbe offerto, come forma di scuse, solo uno sconto del 10% sul pasto successivo. La donna, una 30enne, aveva ordinato da portar via un Big Tasty nel fast food di ... Morde panino del McDonald's e scopre che dentro c'era una lucertola (Adnkronos) - Aveva comprato un pezzo di pizza e due panini dolci in una panetteria di Torino e, nel momento in cui stava per mangiare uno dei due pezzi di pane, si è accorta che sulla crosta dorata e ...Quanti di voi hanno mai scritto bene una ricetta E quanti l’hanno condivisa sicuri che sia stata eseguita alla perfezione