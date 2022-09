Monza, la panchina di Stroppa vacilla e si pensa già al sostituto. Tra le ipotesi spunta Claudio Ranieri (Di venerdì 9 settembre 2022) Claudio Ranieri al Monza? La panchina di Giovanni Stroppa vacilla e spunta l'ipotesi dell'arrivo dell'ex allenatore del Chelsea. E' quanto ci informa l'edizione odierna di Tuttosport che si sofferma... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 9 settembre 2022)al? Ladi Giovannil'dell'arrivo dell'ex allenatore del Chelsea. E' quanto ci informa l'edizione odierna di Tuttosport che si sofferma...

Pall_Gonfiato : #Ranieri potrebbe essere il sostituto di #Stroppa sulla panchina del #Monza - GiPi2022 : @FBiasin ...De Zerbi ha rifiutato Monza e Bologna...aspira ad una panchina prestigiosa in bilico? ?? - ilducadi : @Favoletta1982 @BisInterista qua al Monza partirebbe dalla panchina ed è il motivo perché galliani ha abbandonato l… - sportli26181512 : Monza, cosa filtra sulla panchina di Stroppa: Lecce-Monza sarà il primo vero scontro decisivo per i biancorossi nel… - GiGiglio99 : @louvrae Non esiste oh, dovete farvi un altro anno in A, l'anno prossimo voglio Monza Reggina in A con Pippo Inzagh… -