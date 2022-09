Montorio al Vomano Teramo | scuolabus gratis solo se un genitore è italiano | scoppia la polemica

(Di venerdì 9 settembre 2022) commenta Servizio digratuito per le famiglie residenti, purché siano in regola con il pagamento dei tributi e purché almeno unsia di cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'...

ekuonews : Montorio al Vomano, servizio trasporto gratuito. Altitonante: 'Strumentalizzazioni da campagna elettorale' - ekuonews : Montorio al Vomano: 'Trasporto gratuito se un genitore è italiano'. Magno e Guizzetti: 'Il Sindaco ritiri il provve… - Gazzettino : Scuolabus gratis ma solo se un genitore è italiano: il caso a Montorio al Vomano. Scoppia la bufera - rivieraoggi : Montorio al Vomano, derubano un’anziana nel parcheggio di un supermercato. Denunciati due uomini - ekuonews : Calcio dilettanti, SSD Città di Teramo: al Giampiero Pigliacelli di Montorio al Vomano le prime gare ufficiali -

ekuonews.it

È quanto previsto dal Comune dial, in provincia di Teramo. Una decisione che ha scatenato polemiche: la minoranza parla di 'inaccettabile discriminazione' che colpisce gli immigrati ...Il Comune dial, in provincia di Teramo , offre il trasporto scolastico gratuito, ma solo se almeno un genitore è italiano ed è in regola con il pagamento dei tributi. 'Dopo la mensa e l'asilo ... Montorio al Vomano, servizio trasporto gratuito. Altitonante: “Strumentalizzazioni da campagna elettorale” MONTORIO AL VOMANO – “La nostra Amministrazione ha deciso di rendere gratuiti servizi che riteniamo essenziali, come la mensa, l’asilo nido e, da quest’anno, lo scuolabus. I cittadini sono contenti, q ...La minoranza parla di "inaccettabile discriminazione" che colpisce gli immigrati "che vivono tra noi e con noi da decenni". Chiesto al sindaco di ritirare il provvedimento ...