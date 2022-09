Mondiali ciclismo 2022, le convocate della Nazionale Italiana (Di venerdì 9 settembre 2022) Ci siamo, anche la Nazionale Italiana femminile in vista dei Mondiali di ciclismo in quel di Wollongong dal 18 al 25 settembre ha svelato la propria lista di convocate scelte dal commissario tecnico Paolo Sangalli. Lo scorso anno per le azzurre arrivò un incredibile successo nel mondiale belga e l’obiettivo di quest’anno è quello di ripetersi anche sulle strade australiane. LEGGI ANCHE: Mondiali ciclismo 2022: i convocati della Germania maschile e femminile Mondiali ciclismo 2022, Elisa Balsamo guida la spedizione delle azzurre La campionessa iridata in carica Elisa Balsamo guiderà la nostra Nazionale anche in questo Mondiale. Al suo fianco sarà supportata ... Leggi su blogciclismo (Di venerdì 9 settembre 2022) Ci siamo, anche lafemminile in vista deidiin quel di Wollongong dal 18 al 25 settembre ha svelato la propria lista discelte dal commissario tecnico Paolo Sangalli. Lo scorso anno per le azzurre arrivò un incredibile successo nel mondiale belga e l’obiettivo di quest’anno è quello di ripetersi anche sulle strade australiane. LEGGI ANCHE:: i convocatiGermania maschile e femminile, Elisa Balsamo guida la spedizione delle azzurre La campionessa iridata in carica Elisa Balsamo guiderà la nostraanche in questo Mondiale. Al suo fianco sarà supportata ...

