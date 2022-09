Mondiali 2030 in Arabia Saudita? Amnesty International: “Basta errori come Russia 2018 e Qatar 2022” (Di venerdì 9 settembre 2022) Amnesty International si schiera contro la possibilità della candidatura dell’Arabia Saudita per i Mondiali di calcio maschili nel 2030. Il paese mediorientale, che è stato ampiamente criticato per i suoi precedenti in materia di diritti umani, sarebbe interessato ad ospitare le finali del centenario insieme a Egitto e Grecia. Per Amnesty la Fifa deve applicare rigorosamente i suoi criteri sui diritti umani. Felix Jakens, responsabile delle campagne degli individui a rischio di Amnesty UK, ha preso la parola: “Dopo l’acquisto del Newcastle, la messa in scena dei combattimenti di Anthony Joshua e la controversa impresa di golf LIV, sembra quasi inevitabile che anche l’Arabia Saudita cercherà di ospitare la Coppa del ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022)si schiera contro la possibilità della candidatura dell’per idi calcio maschili nel. Il paese mediorientale, che è stato ampiamente criticato per i suoi precedenti in materia di diritti umani, sarebbe interessato ad ospitare le finali del centenario insieme a Egitto e Grecia. Perla Fifa deve applicare rigorosamente i suoi criteri sui diritti umani. Felix Jakens, responsabile delle campagne degli individui a rischio diUK, ha preso la parola: “Dopo l’acquisto del Newcastle, la messa in scena dei combattimenti di Anthony Joshua e la controversa impresa di golf LIV, sembra quasi inevitabile che anche l’cercherà di ospitare la Coppa del ...

sportface2016 : Mondiali 2030 in Arabia Saudita? #Amnesty: 'Basta errori come Russia 2018 e #Qatar2022' - Daveda33 : RT @CalcioFinanza: Arabia Saudita, Egitto e Grecia pronte a presentare una candidatura congiunta per i Mondiali 2030 - bertuccibr1 : #Mondiali 2030 I principali candidati: #ArabiaSaudita, #Egitto e #Grecia in maniera congiunta (in questo caso si… - CalcioFinanza : Arabia Saudita, Egitto e Grecia pronte a presentare una candidatura congiunta per i Mondiali 2030… - sportli26181512 : #Governance #Notizie L’Arabia Saudita pronta a candidarsi per i Mondiali 2030: L’Arabia Saudita è pronta ad annunci… -