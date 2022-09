Modena-Brescia: probabili formazioni e dove vederla in tv (Di venerdì 9 settembre 2022) Sabato 10 settembre alle ore 14 Modena e Brescia si sfideranno in una dei grandi classici della Serie B. Sarà una partita nella quale si affronteranno infatti le due formazioni che storicamente hanno collezionato più presenza nella serie cadette. Al contempo sarà un buon test per il Brescia che vorrà confermarsi come primatista. Dall’altra parte il Modena di Tesser Modena Brescia: le scelte degli allenatori Tesser dovrà fare ancora a meno di Geri e Armellino, al loro posto pronti Panada e Gargiulo. In difesa torna Coppolaro assieme a Cittadini e De Maio. In avanti Falcinelli e Bonfanti saranno supportati da Tremolada. Il Brescia di Cloet recupera pedine importanti prima infortunata. Si rivede a centrocampo Viviani accanto a labojko e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 9 settembre 2022) Sabato 10 settembre alle ore 14si sfideranno in una dei grandi classici della Serie B. Sarà una partita nella quale si affronteranno infatti le dueche storicamente hanno collezionato più presenza nella serie cadette. Al contempo sarà un buon test per ilche vorrà confermarsi come primatista. Dall’altra parte ildi Tesser: le scelte degli allenatori Tesser dovrà fare ancora a meno di Geri e Armellino, al loro posto pronti Panada e Gargiulo. In difesa torna Coppolaro assieme a Cittadini e De Maio. In avanti Falcinelli e Bonfanti saranno supportati da Tremolada. Ildi Cloet recupera pedine importanti prima infortunata. Si rivede a centrocampo Viviani accanto a labojko e ...

Azione_it : Modena, Cernusco, Brescia, Verona. Un sabato di mobilitazione che non è che l’inizio. Il 25 settembre saremo la nov… - psb_original : Brescia, Clotet: 'Col Modena ci attende una battaglia, dovremo affrontarla con umiltà' #SerieB - BresciaOggiIT : @BresciaOfficial - Pep Clotet carica i suoi: 'a Modena sabato trasferta insidiosa, non possiamo rilassarci' VIDEO… - bresciasport : BRESCIA, CLOTET: “MODENA SCONTRO DIRETTO” #brescia #modenabrescia #serieb #clotet #bresciasportnet - GdB_it : Verso Brescia-Modena, Clotet: «Non c'è tempo per rilassarsi» -