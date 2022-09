Minacce di morte a Gratteri su TikTok: messaggi intimidatori durante diretta del pentito Bonaventura (Di venerdì 9 settembre 2022) «Campa poco Gratteri, come tutti gli uccellini». Questa è solo una delle frasi minacciose nei confronti del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri che sono apparse nelle ultime ore su TikTok. Il contesto quello di una diretta del collaboratore di giustizia Luigi Bonaventura, ex boss della ‘Ndrangheta crotonese che ormai da anni si impegna nella sensibilizzazione alla lotta contro le mafie con la sua associazione Sostenitori dei collaboratori e testimoni di giustizia. Sfruttando anche i nuovi canali social, come TikTok, dove oltre al suo profilo personale ha creato la pagina @striscialantimafia, uno spazio di “controinformazione” alla «cultura della mafiosità», dove condivide notizie di attualità, storie di pentiti e appunto pubblica diverse riflessioni in diretta, ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 settembre 2022) «Campa poco, come tutti gli uccellini». Questa è solo una delle frasi minacciose nei confronti del procuratore di Catanzaro Nicolache sono apparse nelle ultime ore su. Il contesto quello di unadel collaboratore di giustizia Luigi, ex boss della ‘Ndrangheta crotonese che ormai da anni si impegna nella sensibilizzazione alla lotta contro le mafie con la sua associazione Sostenitori dei collaboratori e testimoni di giustizia. Sfruttando anche i nuovi canali social, come, dove oltre al suo profilo personale ha creato la pagina @striscialantimafia, uno spazio di “controinformazione” alla «cultura della mafiosità», dove condivide notizie di attualità, storie di pentiti e appunto pubblica diverse riflessioni in, ...

