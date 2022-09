Militante di estrema destra ferito dopo scoppio ordigno bellico (Di venerdì 9 settembre 2022) Un uomo di 34 anni, Daniel B., è rimasto gravemente ferito a causa di un'esplosione avvenuta questo pomeriggio in un box a Milano, in via Banfi 11. All'uomo è stata semiamputata la mano sinistra e ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 settembre 2022) Un uomo di 34 anni, Daniel B., è rimasto gravementea causa di un'esplosione avvenuta questo pomeriggio in un box a Milano, in via Banfi 11. All'uomo è stata semiamputata la mano sinistra e ha ...

