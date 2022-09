(Di venerdì 9 settembre 2022) Fuori dal campo per infortunio, il gol più bello Zlatanl'ha segnato nella giornata di oggi faacendoai...

MilanWorldForum : Ibra: visita all'ospedale pediatrico. Le news QUI -) - sportli26181512 : Milan, visita di Ibrahimovic ai bambini del Policlinico di Milano: il messaggio social: Fuori dal campo per infortu… - cmdotcom : #Milan, visita di #Ibrahimovic ai bambini del Policlinico di Milano: il messaggio social - sportli26181512 : #Milan, #Ibrahimovic visita i piccoli pazienti del San Donato: Il campione svedese ha regalato un pomeriggio ricco… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Ibrahimovic al Policlinico San Donato, visita ai piccoli pazienti -

Calciomercato.com

... il calciatore svedese Zlatan Ibrahimovic ha fattoai giovani pazienti, regalando loro una ... Il celebre attaccante delha regalato attimi che rimarranno indelebili nella memoria dei ...Camice verde e mascherina, nel pomeriggio l'attaccante del, che si sta rimettendo in sesto dopo l'operazione al ginocchio, ha visitato il reparto, girando per i corridoi e incontrando i bambini ... Milan, visita di Ibrahimovic ai bambini del Policlinico di Milano: il messaggio social Il campione svedese ha regalato un pomeriggio ricco di sorprese ai giovani tifosi rossoneri tra autografi, maglie in regalo e tanti sorrisi ...MILANO - Tanti sorrisi e grandissime emozioni tra i bimbi del reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell'Irccs Policlinico San Donato (Gruppo San Donato) questo pomeriggio quando hanno ricevuto la vis ...