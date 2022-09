Milan, ufficiale il rinnovo di Tonali: 'Simbolo di determinazione' (Di venerdì 9 settembre 2022) È arrivato l'annuncio ufficiale del rinnovo tra Sandro Tonali e il Milan . Il centrocampista rossonero ha firmato un nuovo contratto di cinque anni , in scadenza il 30 giugno 2027 ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 settembre 2022) È arrivato l'annunciodeltra Sandroe il. Il centrocampista rossonero ha firmato un nuovo contratto di cinque anni , in scadenza il 30 giugno 2027 ...

SimoneGambino : UFFICIALE: 5 mesi di stop per #Florenzi. Operato in Finlandia per 'il grave infortunio al tendine prossimale del bi… - DiMarzio : #Milan, ufficiale il rinnovo di #Tonali: il comunicato - AntoVitiello : ??Ufficiale: #Milan, depositato in Lega il contratto di Aster #Vranckx - CorSport : #Milan, ufficiale il rinnovo di #Tonali: 'Simbolo di determinazione' ?? - DistrictACmilan : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Tonali sempre più rossonero: ha rinnovato col Milan fino al 2027 ???? -