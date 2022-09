Milan, retroscena su un nuovo talento: richiesta di 10 milioni (Di venerdì 9 settembre 2022) Un anno fa il Milan si era informato col Salisburgo per Kjaergaard, centrocampista classe 2003 che i rossoneri hanno appena trovato in Champions... Leggi su calciomercato (Di venerdì 9 settembre 2022) Un anno fa ilsi era informato col Salisburgo per Kjaergaard, centrocampista classe 2003 che i rossoneri hanno appena trovato in Champions...

lagrincon : RT @86_longo: Retroscena Milan: 12 mesi fa ci fu un contatto con il Salisburgo per Kjærgaard ma gli austriaci chiedevano 10 milioni più u… - Fefinho83 : RT @86_longo: Retroscena Milan: 12 mesi fa ci fu un contatto con il Salisburgo per Kjærgaard ma gli austriaci chiedevano 10 milioni più u… - jordaoMinelo : RT @86_longo: Retroscena Milan: 12 mesi fa ci fu un contatto con il Salisburgo per Kjærgaard ma gli austriaci chiedevano 10 milioni più u… - Cucciolina96251 : RT @86_longo: Retroscena Milan: 12 mesi fa ci fu un contatto con il Salisburgo per Kjærgaard ma gli austriaci chiedevano 10 milioni più u… - AJMorales8792 : RT @86_longo: Retroscena Milan: 12 mesi fa ci fu un contatto con il Salisburgo per Kjærgaard ma gli austriaci chiedevano 10 milioni più u… -