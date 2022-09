Milan, Maldini non si ferma: nuovo obiettivo dalla Premier League! (Di venerdì 9 settembre 2022) Giusto la settimana scorsa le porte del calciomercato si definivano ufficialmente chiuse, ma come molti dirigenti e diesse dicono di questa affascinante ed affannosa parte del calcio, la sessione successiva si apre nel momento in cui si chiude quella antecedente. Nessuna sosta e nessuna pietà, si lavora sempre, programmando e scovando occasioni. In Italia c’è chi così facendo, negli ultimi anni ha saputo riportare in primo luogo entusiasmo, ma soprattutto vittorie e trofei, come nel caso del Milan costruito da Maldini e Massara. Douglas Luiz MilanIl duo dirigenziale rossonero infatti non si sarebbe fermato al primo settembre scorso per quanto riguarda il reparto arrivi della rosa Milanista. Nel mirino dell’ex storico capitano che ora si occupa dell’area tecnica infatti sarebbe finito Douglas Luiz ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 9 settembre 2022) Giusto la settimana scorsa le porte del calciomercato si definivano ufficialmente chiuse, ma come molti dirigenti e diesse dicono di questa affascinante ed affannosa parte del calcio, la sessione successiva si apre nel momento in cui si chiude quella antecedente. Nessuna sosta e nessuna pietà, si lavora sempre, programmando e scovando occasioni. In Italia c’è chi così facendo, negli ultimi anni ha saputo riportare in primo luogo entusiasmo, ma soprattutto vittorie e trofei, come nel caso delcostruito dae Massara. Douglas LuizIl duo dirigenziale rossonero infatti non si sarebbeto al primo settembre scorso per quanto riguarda il reparto arrivi della rosaista. Nel mirino dell’ex storico capitano che ora si occupa dell’area tecnica infatti sarebbe finito Douglas Luiz ...

