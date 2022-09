Milan, l’arrivo di Tonali in sede per la firma del rinnovo | VIDEO PM (Di venerdì 9 settembre 2022) Sandro Tonali, centrocampista del Milan, è arrivato nella sede di via Aldo Rossi per firmare il rinnovo del contratto. VIDEO del nostro inviato Stefano Bressi. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 9 settembre 2022) Sandro, centrocampista del, è arrivato nelladi via Aldo Rossi perre ildel contratto.del nostro inviato Stefano Bressi.

