Meteo, le previsioni in Campania di venerdì 9 settembre (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, venerdì 9 settembre 2022. Avellino – Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4467m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta Meteo presente. Benevento – Oggi giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4310m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,2022. Avellino – Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4467m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allertapresente. Benevento – Oggi giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4310m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio ...

massimo_san : RT @SkyTG24: Meteo a #Torino: le previsioni del 9 settembre - SergipPizzin : Meteo, previsioni Veneto e Friuli. Addio super-caldo? Grandinate e temporali dopo Ferragosto, ma l'estate non è con… - LuinoNotizie : Ecco le previsioni di Meteo Lago Maggiore ---> - blogsicilia : #notizie #sicilia Il Meteo in Sicilia, ancora sole, il caldo non si placa – LE PREVISIONI - - DomenicoMazzil5 : RT @Agenzia_Ansa: Buongiorno da #ANSA | Le previsioni del tempo per oggi #9settembre -