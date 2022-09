Mercedes e Rivian produrranno furgoni elettrici in Europa (Di venerdì 9 settembre 2022) Il settore dei veicoli commerciali saluta la nuova collaborazione tra Mercedes e Rivian. L’azienda statunitense specializzata in tecnologia automobilistica ha siglato una lettere di compartecipazione con la società tedesca. L’obiettivo comune è quello di dare inizio ad una sinergia per la produzione di furgono elettrici in Europa. Si tratta di un passo importante che dovrebbe Leggi su periodicodaily (Di venerdì 9 settembre 2022) Il settore dei veicoli commerciali saluta la nuova collaborazione tra. L’azienda statunitense specializzata in tecnologia automobilistica ha siglato una lettere di compartecipazione con la società tedesca. L’obiettivo comune è quello di dare inizio ad una sinergia per la produzione di furgonoin. Si tratta di un passo importante che dovrebbe

gigibeltrame : Mercedes e Rivian, accordo per produrre insieme furgoni elettrici #digilosofia - StartupBootIt : Mercedes e la scaleup dell’automotive Rivian costruiranno furgoni elettrici in Europa - telodogratis : Mercedes e Rivian, accordo per produrre insieme furgoni elettrici - HDblog : Mercedes e Rivian, accordo per produrre insieme furgoni elettrici - zazoomblog : Mercedes - Accordo con Rivian per produrre furgoni in Europa - #Mercedes #Accordo #Rivian #produrre -