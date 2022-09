Mercedes - Accordo con Rivian per produrre furgoni in Europa (Di venerdì 9 settembre 2022) La Rivian compie un primo passo concreto per il suo sbarco in Europa: l'azienda statunitense ha sottoscritto una lettera d'intenti con la Mercedes per una collaborazione strategica incentrata sulla produzione congiunta di veicoli commerciali elettrici. La joint venture. In particolare, è in programma la creazione di una joint venture dedicata alla realizzazione di due tipologie di furgoni di grandi dimensioni, sia per la Mercedes, sia per la Rivian: uno sarà sviluppato e assemblato sulla base di una piattaforma di proprietà della Mercedes-Benz Vans denominata VAN.EA (MB Vans Electric Architecture), mentre l'altro adotterà l'architettura Rivian Light Van. Inoltre, è previsto che vengano esaminate ulteriori possibilità di collaborazione. L'impresa ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 9 settembre 2022) Lacompie un primo passo concreto per il suo sbarco in: l'azienda statunitense ha sottoscritto una lettera d'intenti con laper una collaborazione strategica incentrata sulla produzione congiunta di veicoli commerciali elettrici. La joint venture. In particolare, è in programma la creazione di una joint venture dedicata alla realizzazione di due tipologie didi grandi dimensioni, sia per la, sia per la: uno sarà sviluppato e assemblato sulla base di una piattaforma di proprietà della-Benz Vans denominata VAN.EA (MB Vans Electric Architecture), mentre l'altro adotterà l'architetturaLight Van. Inoltre, è previsto che vengano esaminate ulteriori possibilità di collaborazione. L'impresa ...

