pdnetwork : Perché Fratelli d'Italia e la Meloni sono contro le #donne: ? In Europa unico partito a votare contro la parità sal… - IlSedutomulo : @DeerEwan #crosetto che corre in aiuto della #meloni contro la minaccia alla sicurezza nazionale di #PeppaPig - selen4ator : RT @Flavio10024940: È morta la Regina Elisabetta, la guerra continua, l’inflazione corre, il gas, la Meloni Premier, ho fatto 30 anni. Cre… - Flavio10024940 : È morta la Regina Elisabetta, la guerra continua, l’inflazione corre, il gas, la Meloni Premier, ho fatto 30 anni.… - FrancescodiVero : RT @lanuovaBQ: #ILFATTODELGIORNO È il centrosinistra a dettare l'agenda della campagna elettorale e il centrodestra corre in difesa. È così… -

L'HuffPost

... in coppia con il compagno di partito VIncenzo Arcobelli, che inveceper il Senato. Una ... Poi ancora la cittadinanza, anche il riacquisto come ha sottolineato la presidente Giorgia. ...Che si vinca o che si perda, sida soli. Della politica italiana mi colpisce che non venga ... in Italia per la prima volta c'è la possibilità di una premier donna, Giorgia. Le fa paura l'... "Meloni corre un solo rischio: restare schiacciata fra ideologia e realtà" (di A. De Angelis) Conversazione con il politologo Giovanni Orsina: "È in stato di grazia, guadagna voti anche se modera i toni. Il conservatorismo non c'è, deve ...Paolo Battaglia La Terra Borgese respinge le ricette di Giorgia Meloni. ''Proposte vuote e prive di senso concreto'', accusa il critico d’arte.