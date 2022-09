Medicina Rigenerativa, Francesco D’Andrea nominato nel Tavolo tecnico regionale (Di venerdì 9 settembre 2022) Il professore Francesco D’Andrea, direttore del dipartimento di chirurgia plastica e Medicina estetica del AOU Federico II di Napoli, ha ottenuto la nomina come componente del Tavolo tecnico regionale voluto dal Governatore Vincenzo De Luca sulla Medicina Rigenerativa. “L’obiettivo del Tavolo tecnico presieduto dal neo direttore generale del Policlinico Federico II dott. Giuseppe Longo – afferma D’Andrea – è quello di mettere ordine in un campo di estrema attualità come la Medicina Rigenerativa, attraverso una classificazione, definizione e codifica delle diverse procedure che rientrano in quest’ambito. Allo stato attuale esiste una grande confusione su quello che si ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 settembre 2022) Il professore, direttore del dipartimento di chirurgia plastica eestetica del AOU Federico II di Napoli, ha ottenuto la nomina come componente delvoluto dal Governatore Vincenzo De Luca sulla. “L’obiettivo delpresieduto dal neo direttore generale del Policlinico Federico II dott. Giuseppe Longo – afferma– è quello di mettere ordine in un campo di estrema attualità come la, attraverso una classificazione, definizione e codifica delle diverse procedure che rientrano in quest’ambito. Allo stato attuale esiste una grande confusione su quello che si ...

SLN_Magazine : Dott. Antonio Napoletano: “I vantaggi del PRP, la nuova tecnica di medicina rigenerativa per la calvizie”. Leggi l'… - EARA_IT : Per la prima volta è stato possibile produrre degli embrioidi a partire da #staminali del tutto analoghi agli embri… - lifestyleblogit : Dott. Antonio Napoletano: “I vantaggi del PRP, la nuova tecnica di medicina rigenerativa per la calvizie” - - vascolasco1 : @orizzontescuola Certo e poi uno per le centrali eoliche, uno per l'auto a idrogeno, uno per la medicina rigenerati… - Medinews_ : Vent'anni di #CREM, il centro di ricerca Eugenia Menni all'avanguardia nei campi della #medicina #rigenerativa e de… -