Mattia Sorbi, Di Maio: "Massima attenzione di Farnesina e intelligence per riportarlo a casa". Mosca: "E se la mina fosse occidentale?" (Di venerdì 9 settembre 2022) La rottura diplomatica tra Russia e alleati Nato-Ue complica anche il rimpatrio di Mattia Sorbi, il giornalista italiano gravemente ferito dopo l'esplosione di una mina che ha investito in pieno l'auto sulla quale viaggiava nella zona di Kherson. Proprio l'area che stava battendo è ciò che rende più complicato il suo ritorno a casa: lì il controllo è in mano all'esercito russo e la rottura quasi totale dei contatti diplomatici rallenta l'accordo tra i due Stati, nonostante la Farnesina abbia più volte assicurato che "sta seguendo il caso dalla prima ora, anche in coordinamento con la nostra intelligence. Seguiamo con molta attenzione anche il suo stato di salute", come dichiarato dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

