Matteo Renzi a Napoli: «No ai fantasmi del passato, sfidiamo le destre sul futuro» (Di venerdì 9 settembre 2022) Matteo Renzi, leader di Italia Viva, il Pd evoca l'allarme democratico se vince la destra. Lo pensa anche lei?«No, nessun allarme democratico. Casomai: allarme economico. La destra... Leggi su ilmattino (Di venerdì 9 settembre 2022), leader di Italia Viva, il Pd evoca l'allarme democratico se vince la destra. Lo pensa anche lei?«No, nessun allarme democratico. Casomai: allarme economico. La destra...

Mov5Stelle : Se anche tu non vuoi più vedere Matteo Renzi in Parlamento, sostieni il nostro progetto. Dona qui:… - elenabonetti : La sfida che abbiamo davanti va presa sul serio: è in gioco il futuro dell’Italia. Ieri a Milano con Carlo Calenda… - elenabonetti : Qui il mio intervento per il lancio della campagna elettorale con Matteo Renzi e Carlo Calenda. #ItaliaSulSerio… - Rosaria09664593 : RT @Linkiesta: Il voto utile è quello al #Terzopolo per avere #Draghi al governo e non #Meloni, dice @matteorenzi | #ElezioniPolitiche2022… - LucianoRomeo9 : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Matteo #Renzi: 'Conte è un irresponsabile quando evoca la guerra civile se sarà cancellato il reddito di ci… -