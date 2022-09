Mattarella: "Le sanzioni alla Russia vanno mantenute". Appunti per Salvini (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo giorni in cui il tema delle sanzioni alla Russia è stato strattonato in campagna elettorale, dalla Lega specialmente, che ne mette in discussione l'efficacia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene per fare chiarezza su quale sia la posizione del paese: "L’Italia ritiene anche che sia necessario mantenere una forte pressione sulla Federazione russa attraverso le sanzioni per creare finalmente condizioni che aprano spiragli di dialogo, di soluzioni condivise e di pace per superare questa sciagurata iniziativa bellicista che è stata sviluppata dalla Federazione russa". L'occasione per raddrizzare la barra inclinata da alcune dichiarazioni di Matteo Salvini e altri esponenti del Carroccio, dati dai sondaggi prossimi a governare ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo giorni in cui il tema delleè stato strattonato in campagna elettorale, dLega specialmente, che ne mette in discussione l'efficacia, il presidente della Repubblica Sergiointerviene per fare chiarezza su quale sia la posizione del paese: "L’Italia ritiene anche che sia necessario mantenere una forte pressione sulla Federazione russa attraverso leper creare finalmente condizioni che aprano spiragli di dialogo, di soluzioni condivise e di pace per superare questa sciagurata iniziativa bellicista che è stata sviluppata dFederazione russa". L'occasione per raddrizzare la barra inclinata da alcune dichiarazioni di Matteoe altri esponenti del Carroccio, dati dai sondaggi prossimi a governare ...

