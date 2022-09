Marotta: «Non so quali saranno gli effetti del cambio di allenatore al Chelsea sul futuro di Lukaku» (Di venerdì 9 settembre 2022) E se l’addio di Tuchel aprisse le porte di Stamford Bridge al ritorno di Romelu Lukaku, in prestito all’Inter? È la domanda che si pone il Daily Mail, è la domanda ch’è stata fatta anche a Beppe Marotta. «È una notizia fresca. Non so – ha detto l’amministratore delegato dei nerazzurri a Sky – quali saranno gli effetti del cambio di allenatore in relazione al futuro di Lukaku»: i colloqui con il Chelsea si terranno a fine stagione, non prima. «Ad ora pensiamo ad ottenere le migliori prestazioni possibili da Lukaku. Poi alla fine della stagione ci siederemo e parleremo di lui con il Chelsea. Non so se un cambio di allenatore possa significare che il suo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 settembre 2022) E se l’addio di Tuchel aprisse le porte di Stamford Bridge al ritorno di Romelu, in prestito all’Inter? È la domanda che si pone il Daily Mail, è la domanda ch’è stata fatta anche a Beppe. «È una notizia fresca. Non so – ha detto l’amministratore delegato dei nerazzurri a Sky –glideldiin relazione aldi»: i colloqui con ilsi terranno a fine stagione, non prima. «Ad ora pensiamo ad ottenere le migliori prestazioni possibili da. Poi alla fine della stagione ci siederemo e parleremo di lui con il. Non so se undipossa significare che il suo ...

