Mara Venier rivela: "Durante la pandemia piangevo a Domenica IN, ma ho acquistato credibilità" (Di venerdì 9 settembre 2022) Mancano poche ore al debutto della nuova edizione di Domenica IN. Per Mara Venier un record: sarà la prima conduttrice a superare Pippo Baudo. Il conduttore infatti, volto storico del pomeriggio di Rai 1 è stato in onda per 13 edizioni mentre Mara Venier sta per condurre l'edizione numero 14. Ed è felicissima di questo traguardo: "Ormai non mi prendete più sul serio perchè ogni anno dico che sarà l'ultimo. In realtà io lo penso sempre solo che poi mi fanno cambiare idea" ha detto la conduttrice nella conferenza stampa di presentazione di Domenica In il 9 settembre. La prima puntata della nuova edizione andrà in onda l'11 settembre e Mara ha spiegato come mai, in queste ultime edizioni sente ancora più suo il programma. Il punto di svolta c'è stato proprio con la ...

